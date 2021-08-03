У Туреччині автобус з російськими туристами потрапив у аварію, є загиблі

У Туреччині перекинувся автобус з російськими туристами, в результаті аварії загинули чотири людини, повідомляє Европейская правда.

Аварія сталася в турецькій провінції Анталья в понеділок у другій половині дня.

Автобус їхав з міста Манавгат в аеропорт Антальї і потрапив в аварію в районі Сіде. Водій врізався в бетонну огорожу, після чого автобус перекинувся.

Спочатку повідомлялося про загибель трьох жінок, але потім російський туроператор заявив про загибель ще одного пасажира. У ДТП постраждали ще 16 осіб.

Всього в автобусі перебувало 22 росіянина, в тому числі дев'ять дітей, які повинні були ввечері вилітати додому. Всі туристи перебувають в чотирьох лікарнях Анталії.