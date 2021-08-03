В ОП підтримали поділ МВС

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що в Україні планують розділити Міністерство внутрішніх справ. В Офісі президента підтримують реформу МВС, повідомляє РБК-Украина.

Подоляк вважає, що велика кількість органів в системі Міністерства внутрішніх справ ускладнює управління ними.

"Щоб їх функціонал працював на сто відсотків і щоб не було буксирування реформ, цілком раціонально - переглянути внутрішній баланс в цій системі і вивести частину структур з системи МВС" , - зазначив Подоляк.

Олег Черниш