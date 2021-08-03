В окремих регіонах України оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, в окремих регіонах України 3 серпня очікуються грози та сильні шквали вітру, про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, погода﻿ 3 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та на Прикарпатті буде дощовою, в окремих районах вдень очікується град. Крім того пориви вітру будуть досягати 20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності.

У﻿ східних, Сумській, Житомирській, Київській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.