У ДПС назвали розміри ставок нарахування єдиного внеску

Головне управління ДПС у Київській області нагадує розмір ставки нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для платників внеску, повідомляє ЛігаБізнес.

Розміри ставок нарахування єдиного внеску:

- 22% до суми доходу (прибутку), отриманого від діяльності - для ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність без використання найманої праці, членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;

- 22% до суми заробітної плати, суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами - для роботодавців (підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб, які використовують найману працю);

- 8,41% до суми заробітної плати, суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами - для роботодавців (підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, а також фізичні особи - підприємці) у разі нарахування доходів працюючим особам з інвалідністю;

- 5,3% до суми заробітної плати, суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами - для роботодавців - підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС (в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці) у разі нарахування доходів працюючим особам з інвалідністю;

- 5,5% до суми заробітної плати, суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами - для роботодавців - підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю (в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці) у разі нарахування доходів працюючим особам з інвалідністю.

До суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за договорами ЦПХ застосовується розмір нарахування ЄВ 22% всіма роботодавцями, окрім підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС (в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці), - ними застосовується розмір ставки ЄВ 5,3%.