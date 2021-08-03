Українські банки скоротили обсяг проблемних кредитів

Обсяг проблемних кредитів в українських банках зменшився за січень-червень 2021 року на 25 мільярдів гривень, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася за півріччя на 3.8 в. п., із 41% до 37,2%. Це є найкращим результатом із початку 2017 року, відколи обсяг NPL визначається за оновленою методологією.

Якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп. Найкраща динаміка спостерігається в банків з іноземним капіталом. Частка NPL у банків із приватним українським капіталом вперше скоротилася до рівня нижче 12% і є найкращою серед усіх груп.

Державні банки з початку року скоротили обсяг непрацюючих кредитів на майже 15 млрд грн, проте вони досі акумулюють понад 70% NPL-портфеля банківського сектору.

Державні банки продовжують реалізацію планів зі зниження NPL, ухвалених Радою з фінансової стабільності. Це є необхідною передумовою для підвищення їх інвестиційної привабливості та одним зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ.