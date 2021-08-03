Поділ МВС: чи будуть відділяти Нацгвардію

Повне виведення Національної гвардії з системи Міністерства внутрішніх справ (МВС) не має практичного сенсу. Офіс президента не зможе фінансувати Нацгвардію так само ефективно, як це робить МВС, повідомляє РБК-Украина.

Співрозмовник у відомстві зазначив, що включення Нацгвардії в структуру МВС - широко поширена практика в країнах Європейського Союзу. Це в першу чергу забезпечує ефективну взаємодію гвардійців і поліцейських при охороні громадського порядку на масових акціях.

Спробу вивести Нацгвардію з системи МВС з подачі Арахамії в міністерстві не вітають. Там натякають, що слова голови фракції СН - його особиста думка, яка далека від втілення в життя.

"Для чого Арахамія говорить ці дурниці? Він розуміє взагалі, до чого призведе цей поділ МВС і що потім з ним робити? Скажіть, будь ласка, для чого руйнувати те, що і так добре працює?" ,- уточнив співрозмовник РБК-Україна в керівництві МВС.

За його словами, президент і зараз має достатньо важелів впливу на військове керівництво Нацгвардії як Верховний головнокомандувач.

Зараз же повне виведення НГУ з системи Міністерства внутрішніх справ просто не має практичного сенсу, переконує джерело у відомстві. Він також вважає, що проводити бюджетування цього силового органу Офіс президента не зможе так само ефективно, як це зараз робить МВС.