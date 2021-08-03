Німеччина буде пропонувати бустерну дозу вакцини від COVID-19

Літнім людям і тим громадянам, які перебувають в інших групах ризику, в Німеччині з вересня почнуть пропонувати ввести третю дози вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляє Інтерфакс.

У понеділок міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан провів зустріч з міністрами охорони здоров'я федеральних земель, на якій було вирішено, що з 1 вересня літні люди і люди в групах ризику зможуть отримати третє щеплення Biontech/Pfizer або американської Moderna Inc. Щеплення робитимуть незалежно від того, які вакцини люди отримали раніше.

Рішення було прийнято з метою уникнути четвертої хвилі коронавірусної інфекції і захиститися від нових штамів вірусу.

Раніше німецька Biontech і американська Pfizer Inc. опублікували повідомлення, в якому говорилося, що "захисний ефект вакцини проти інфекції та симптоматичних захворювань знижується через шість місяців після другої дози вакцини", тому "третя доза буде потрібно протягом шести-дванадцяти місяців після повної вакцинації".

У липні рішення вводити третю дозу вакцини людям старше 60 років було прийнято і в Ізраїлі.

За весь період пандемії в Німеччині було зареєстровано понад 3,77 млн випадків захворювання коронавірусною інфекцією і більше 91 тис. смертей серед тих, що заразилися.