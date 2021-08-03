Нічний режим для смартфонів назвали марним

Вчені заявили, що активація нічного режиму незначно впливає на автономність смартфонів. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті Університету Пердью (США), повідомляє Лента.Ру.

Виробники смартфонів з OLED-дисплеями називають нічний режим одним із способів збільшення їх автономного часу роботи. Фахівці створили спеціальний додаток Per-Frame OLED Power Profiler (PFOP), за допомогою якого перевірили поширене твердження. У висновках дослідження говориться, що нічний режим фактично марний.

Вчені протестували нічний режим на смартфонах Google Pixel 2, Pixel 4, Pixel 5 і Moto Z3. На девайсах запускали додатки калькулятора, Google-календаря, Google Maps, Google News, Google Phone і YouTube. Апарати тестували в двох станах - в звичайному режимі з яскравістю дисплея в діапазоні від 30 до 50 відсотків і в темному режимі.

Виявилося, що перемикання на нічний режим дозволяє заощадити від трьох до дев'яти відсотків заряду акумулятора. Більш суттєва економія спостерігається в разі перемикання яскравості екрану смартфона зі 100 до 50 відсотків. При таких налаштуваннях реально зберегти від 39 до 47 відсотків заряду батареї.

У нічному режимі оформлення інтерфейсів ПО для смартфонів, комп'ютерів та інших гаджетів перемикається в темні кольори, подібна настройка вважається більш актуальною для нічного часу. У лютому нічний режим з'явився в Microsoft Word. За словами розробників, використання темної теми знижує навантаження на очі користувачів, коли вони працюють в текстовому редакторі в темряві або вночі.