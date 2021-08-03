У Туреччині пожежі перетворили ліси на попіл: фото до і після

У Туреччині взяли під контроль більшість лісових пожеж, які почалися в Манавгаті (Анталія) 28 липня і за наступні шість днів перекинулися на різні провінції. На сьогодні триває гасіння ще 10 загорянь у п'яти регіонах, повідомляє Обозреватель.

Ресурсні масштаби лиха ще оцінюються, а для природи їх видно неозброєним поглядом. Те, як сьогодні виглядає ліс в одному тільки Ічмелері (Мармарис), показали з висоти.

На аерофотознімках і роликах колись зелений ліс постає повністю чорним, на гірській місцевості стоять обвуглені стовбури раніше широколистих дерев.

Наслідки пожеж в Ічмелері

"Врятувалися" тільки насадження в околицях поселень, а лісовий масив у районі Ічмелер повністю перетворився на попіл. Кадри, зняті з одного і того ж місця до та після, чітко показують руйнування, викликані пожежами.

Наслідки пожеж у районі Ічмелер

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі напередодні запевнив, що 125 зі 132 лісових пожеж (за іншими даними, 134 зі 144) у країні було взято під контроль, передає Anadolu Agency.

Пожежі в Туреччині взяли під контроль

За його словами, для гасіння використовували 16 літаків, 9 БПЛА, 51 вертоліт і ще один безпілотний, 850 зрошувачів і 150 будівельних машин. Водночас на чергуванні перебуває понад 5000 осіб.

Гасіння пожеж у Туреччині

На сьогодні відомо про смерть щонайменше восьми людей внаслідок лісових пожеж у Туреччині, приборкати які заважав зокрема й сильний вітер.

Дані про пожежі в Туреччині

Директор зі зв'язків із громадськістю країни Фехреттін Алтун закликав громадян не піддаватися дезінформації про пожежі, що публікується в соцмережах.

Евакуація населення з постраждалих провінцій