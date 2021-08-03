Медики назвали симптоми та заходи профілактики ротавірусної інфекції

Ротавірусна інфекція, яку часто називають "кишковим або шлунковим грипом", "ротавірусом" - це гостре інфекційне захворювання, одна з причин важких діарейних недуг у всьому світі, зокрема у дітей, повідомляє Clutch.

Даний вид інфекції особливо небезпечний для малюків віком від 6 до 12 міс., однак нею можуть захворіти і дорослі. Інфікування відбувається не тільки фекально-оральним шляхом безпосередньо, але і за допомогою контакту з поверхнями і предметами, які могли бути забруднені (іграшками, меблями, інфікованою водою і під час їжі). Інкубаційний період - від 12 до 24 годин.

Симптом:

підвищена температура тіла, лихоманка;

втрата апетиту;

нудота, багаторазова блювота;

здуття, діарея;

ознаки зневоднення, загальна млявість.

симптоми хвороби можуть тривати від 2 до 5 днів.

Основні заходи профілактики: