ПриватБанк оцінив борг колишніх акціонерів

За даними ПриватБанку, на кінець червня обсяг його кредитного портфелю, який він пов`язує з колишніми акціонерами, становив 164,7 млрд грн (на початок 2021 року - 164,3 млрд грн; на початок 2020 року - 210,6 млрд грн), повідомляє Finbalance.

За інформацією банку, в 2020 році за рахунок резерву він списав з балансу кредити, які пов`язує з екс-акціонерами, на суму 56,7 млрд грн

ПриватБанк наголошував, що “продовжуватиме вживати заходів до повернення списаної заборгованості” .

При цьому Ігор Коломойський неодноразово публічно заперечував інформацію НБУ та керівників ПриватБанку, що близько 95% корпоративного портфелю банку, який сформувався до націоналізації, - це були інсайдерські позики.

Відповідно до статистики Нацбанку, на 01.07.2021 обсяг непрацюючих кредитів у портфелі ПриватБанку зменшився на 3,8 млрд грн - до 177,4 млрд грн (це 43,8% усіх непрацюючих кредитів у банківській системі).

Частка непрацюючих позик у кредитному портфелі ПриватБанку на 01.07.2021 - 71,3% (на початок року - 74%).

За даними Міністерства фінансів, за 2020 рік обсяг непрацюючих кредитів у ПриватБанку скоротився майже на чверть (24,2%), або на 58 млрд грн. Банком було списано кредитів за рахунок резервів (за загальним портфелем, у т.ч. пов`язаним з колишніми власниками та в зоні ООС) на суму 72,6 млрд грн.