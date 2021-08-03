Qatar Airways введе додаткові рейси до Києва

Qatar Airways у вересні збільшить загальну частоту польотів на маршруті Доха - Київ з семи до 10 в тиждень за рахунок додаткових рейсів QR297 / QR298, повідомили в українському представництві авіакомпанії, повідомляє Avianews.

Літак буде вилітати з Дохи о 01:40 ночі і приземлятися в аеропорту Бориспіль о 07:00. Зворотний виліт з Києва запланований на 11:50 з прибуттям у Доху о 17:00.

Додаткові рейси внесені до розкладу по понеділках, вівторках і п'ятницях. Їх буде виконувати середньомагістральний літак Airbus A320 з 12 місцями в бізнес-класі, які можуть розкладатися в горизонтальне ліжко, і 120 кріслами економкласу.

Як розповіли в авіакомпанії, додаткові вильоти з новим графіком дозволять зменшити час пересадки в Досі на шляху в міста Близького Сходу, Азії, Африки, Австралії, а також при вильоті з міст Америки до Києва.

Новий графік польотів Qatar Airways на маршруті Доха-Київ-Доха з 1 вересня: