Продукти і цигарки подорожчали: як змінилася вартість за рік

В Україні ціни на окремі продукти і товари за рік збільшилися на 20-30%. Наприклад, в середньому пачка сигарет подорожчала на 10 грн, а кілограм хліба на 5 грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних Державної служби статистики. Рис подорожчав з 23,57 до 27,23 грн за кг, а куряче філе з 83,10 до 107,62 грн. Також зріс в ціні і бензин. Найпопулярніша марка А-95 подорожчала з 21,91 до 29,27 грн за літр.

Як змінилися ціни з червня 2020-го до червня 2021-го: