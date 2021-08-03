Продукти і цигарки подорожчали: як змінилася вартість за рік

Продукти і цигарки подорожчали: як змінилася вартість за рік

В Україні ціни на окремі продукти і товари за рік збільшилися на 20-30%. Наприклад, в середньому пачка сигарет подорожчала на 10 грн, а кілограм хліба на 5 грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних Державної служби статистики. Рис подорожчав з 23,57 до 27,23 грн за кг, а куряче філе з 83,10 до 107,62 грн. Також зріс в ціні і бензин. Найпопулярніша марка А-95 подорожчала з 21,91 до 29,27 грн за літр.

Як змінилися ціни з червня 2020-го до червня 2021-го:

  • Рис (кг) з 23,57 до 27,23 грн
  • Хліб пшеничний з борошна вищого сорту (кг) з 24,81 до 29,65 грн
  • Хліб пшеничний з борошна першого сорту (кг) з 20,09 до 23,80 грн
  • Батон 500 г з 13,96 до 16,33 грн;
  • Макаронні вироби з м'яких сортів пшениці (кг) з 19,18 до 23,15 грн
  • Крупа гречана (кг) з 36,96 до 42,01 грн;
  • Птах (тушки курячі) (кг) з 50,50 до 68,19 грн
  • Філе куряче (кг) з 83,10 до 107,62 грн
  • Ковбаси варені першого сорту (кг) з 100,88 до 110,63 грн
  • Риба морожена (кг) з 80,19 до 84,27 грн
  • Горілка 0,5 л з 92,13 до 93,31 грн
  • Вина столові вітчизняні 0,75 л з 67,10 до 69,24 грн
  • Пиво вітчизняних марок 0,5 л з 17,58 до 18,59 грн
  • Сигарети з фільтром вітчизняних марок пачка (20 шт) з 40,00 до 47,81 грн
  • Сигарети з фільтром медіумкласу пачка (20 шт) з 44,81 до 55,72 грн
  • Сигарети з фільтром преміумкласу пачка (20 шт) з 52,17 до 62,63 грн
  • Сигарети без фільтра пачка (20 шт) з 35,64 до 42,87 грн
  • Плата за оренду 1-кімнатної квартири місяць з 3810,54 до 4113,08 грн
  • Бензин А-92 л з 20,79 до 28,36 грн
  • Бензин А-95 л з 21,91 до 29,27 грн
  • Дизельне паливо л з 21,24 до 27,61 грн
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