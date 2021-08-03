Вправи на турніку: чи допомагають вони збільшити зростання

Хоча традиційно вважається, що виконання розтяжок та інших вправ на турніку поза сумнівом допомагає для збільшення зростання - а на форумах в інтернеті легко знайти безліч позитивних відгуків - позиція офіційної науки з даного питання набагато обережніше, повідомляє Фитсевен.

Зокрема, хоча аналіз зростання професійних спортсменів-гімнастів показує певну кореляцію між висіння на турніку і довжиною тіла (перш за все, у дівчат) - дослідники відзначають, що, судячи з усього, причина лежить швидше в харчуванні, ніж в тренуваннях.

Ідея про те, що турнік повинен допомагати для збільшення зростання, будується на природній здатності хребта розтягуватися і скорочуватися протягом дня. Вважається, що висота тіла варіюється приблизно на 1% (± 1-2 см) - в залежності від знаходження в стоячому або в положенні лежачи.

Однак даний факт, хоча дійсно будується на збільшенні відстані між хребцями, абсолютно не означає того, що постійне перебування стоячки зменшує зростання - а висіння на турніку (або виконання вправ на розтяжку) його збільшує.

З іншого боку, дослідники все ж зазначають, що виконання фізичних вправ (як висіння на турніку, так занять баскетболом, гімнастикою або плаванням) позитивно впливає на поліпшення постави і "випрямлення" хребта - що може візуально збільшувати зростання.

Вправи на турніку - в чому користь?

Фізичні вправи позитивно впливають як на збільшення м'язової маси, так і на випрямлення постави - саме коштом цих чинників зазвичай вважається, що турнік допомагає вирости. Однак, знову ж таки, мова йде виключно про візуальне сприйняття фігури.

Як такий, хребет не залучений в виконання вправи - фактично, він не може стати "довше" навіть при виконанні підтягувань з додатковою вагою. Різниця в зрості, навіть якщо вона виявиться, буде віднесена до натуральної можливості збільшення варіюватися протягом дня.