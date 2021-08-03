Розвідка розкрила дані про здоров'я Кім Чен Ина

За даними південнокорейської розвідки, у лідера Північної Кореї Кім Чен Ина немає серйозних проблем зі здоров'ям. Про це, з посиланням на депутатів південнокорейського парламенту, повідомляє Лента.Ру.

Раніше Центральне телебачення КНДР показало кадри з виступу Кім Чен Ина на семінарі для командирів і партпрацівників Корейської Народної Армії. На записі було видно, що у північнокорейського лідера на потилиці приклеєний пластир. У зв'язку з цим в ЗМІ поширилися припущення про погіршення здоров'я політика.

Глава південнокорейської розвідки Пак Чи Геть спростував чутки про хворобу Кім Чен Ина. Він розкрив інформацію про те, що пластир зняли через кілька днів, і на його місці у політика не залишилося ніяких шрамів.

"Судячи з легкої ходи і кадрам, на яких він глибоко кланяється при вітанні, немає ознак якихось проблем зі здоров'ям", - цитує главу розвідслужби РІА Новини.

На початку червня різке схуднення Кім Чен Ина спровокувало чутки про його хвороби. Про зниження ваги лідера країни навіть офіційно згадували державні ЗМІ КНДР. При цьому деякі експерти припустили, що за раптовою втратою ваги може стояти перехід політика на більш здоровий спосіб життя.