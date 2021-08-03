За Шишовим велося стеження - Білоруський будинок в Україні

За главою Білоруського будинку в Україні Віталієм Шишовим велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції.

Про це йдеться в повідомленні Білоруського будинку в Україні в Telegram.

Організація заявляє, що про стеження за Шишовим попереджали свої джерела з Білорусі. Однак глава Білоруської будинку серйозно не ставився до подібних загроз.

"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакуума", - пишуть в БДУ.

Також в БДУ стверджують, що за зникненням Шишова стоять чекісти.

"Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція по ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса. Будемо продовжувати домагатися істини в загибелі Віталія!", - підкреслюють в організації.