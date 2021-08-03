Біткоїн здав позиції: інвестори розпродають криптовалюту

Курс біткоїна продовжив падіння, що почалося напередодні. Головна криптовалюта вже опустилася в ціні нижче 39 тис. доларів, хоча ще на вихідних пробивала вгору позначку в 42 тис. доларів, повідомляє Сегодня.

3 серпня за станом на 10:44 за київським часом, біткоїн торгувався по 38,6 тис. доларів. Добове падіння становило майже 4,5%, а ринкова капіталізація криптовалюти скоротилася до 722 млрд доларів. Ще напередодні капіталізація була на 25 млрд доларів вищою.

На думку фахівців, падіння викликане виключно тим фактом, що інвестори після зростання курсу вихідними почали фіксувати прибуток – тобто продавати свої біткоїни за ціною, яку вважають досить високою.

"Це нормальний відкат [курсу] після бичачого ринку " , – пояснив Bloomberg Віджай Айяр, голова Азіатсько-Тихоокеанського регіону криптовалютної біржі Luno.

Що вплинуло на курс біткоїна

На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися у квітні.