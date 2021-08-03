Президент розповів, на що піде транш МВФ

Україна 23 серпня отримає транш від Міжнародного валютного фонду у понад 2,7 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський очікує, що ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи, повідомляє РБК-Україна.

"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення" , - сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна продовжує впроваджувати реформи й виконувати структурні маяки задля отримання нового траншу МВФ в межах поточної програми stand-by.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні" , - нагадав Зеленский.

Нагадаємо, сьогодні вночі МВФ остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. Із них 2,7 млрд доларів передбачені для України.

Автор: Инна Собора