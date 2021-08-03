Модний дизайн маленької кухні: інтер'єр хрущовки

Велика частина речей, які ви знаєте про дизайн кухонь, не працює для хрущовок. Занадто маленька площа, відсутність довгої стіни через квадратної форми, газові плити з лічильниками або взагалі газова колонка. Велика частина складних стилів дизайну теж йде повз, повідомляє Создаём вместе.

Якщо потрібно більше робочої зони, а розмір кімнати не дозволяє і балкона немає, то можна зробити підвіконня-стільницю. Внизу ящиків не додав, тому що там буде батарея, зате більше місця на столі.

Якщо зважитеся переносити мийку до вікна, врахуйте нюанс з відром для сміття. Зазвичай воно стоїть під мийкою, але якщо мийка біля вікна, то там же буде і батарея, а значить сміття буде швидко псуватися і пахнути. Знайдіть відру інше місце.

Не перестарайтеся з елементами декору, коли будете продумувати інтер'єр маленької кухні. Пам'ятайте, що приємні дрібниці та красиві дрібнички не тільки займають місце, але і можуть візуально зменшити й без того маленьке приміщення. Дивіться ідеї дизайну маленької кухні далі в відео.