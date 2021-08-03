Пожежа у запорізькій багатоповерхівці: постраждалі отримають компенсацію

У ніч на 3 серпня у Запоріжжі в багатоповерхівці сталася масштабна пожежа. Постраждалі родини отримають по 25 000 гривень матеріальної допомоги, повідомляє Укрінформ.

"На сесію, яка має відбутись 6 серпня, підготувати проєкт щодо виділення додаткових коштів. Бачу, що треба немала сума. Офіційно прописано в будинку 74 мешканці, але реально мешкало більше. Всім постраждалим буде виділена матеріальна допомога в розмірі до 25 000 гривень", - міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

За його словами, ймовірною причиною пожежі стали балони з газом, які на покрівлі залишив підрядник, що виконував ремонтні роботи.

"Я вважаю, що пожежа... - то наслідок того, що були залишені балони після того, як була закінчена робота. В мене є інформація, що роботи були завершені близько 6-ї вечора, а балони покинуті були. За технологією газ потрібен, щоб підігрівати і класти руберойд. Я не знаю, які будуть наслідки після розбору правоохоронних органів, але вибачайте, щоб я цих мразєй (підрядника) в місті не бачив більше ніде…", - додав мер.

За його даними, полум'я знищило 500 метрів квадратних, і для аварійно-відновлювальних робіт необхідно не менше 20 млн грн.

Буряк пообіцяв провести ремонт в будинку та кожній квартирі коштом бюджету.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитись цілодобово.