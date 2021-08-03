Україна йде на рекорд зі збору пшениці
У поточному році збір пшениці буде на рівні 30,7 млн т, що на 23% вище показника минулого року. Цей обсяг буде рекордним за всю історію незалежності України.
Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).
Прогноз експертів ґрунтується на даних Міністерства аграрної політики і продовольства, згідно з якими за станом на 29 липня зібрано більше половини (55%) посівних площ пшениці, 68% - ячменю, 77% - гороху, 56% - ріпаку.
Отримані показники врожайності дають підстави стверджувати, що цьогоріч будемо мати кращий урожай у порівнянні з минулорічним.
Також в УКАБ зробили прогноз щодо інших культур:
- ячмінь - 10,1 млн т, що на 33% вище показника минулого року;
- ріпак - 2,6 млн т (+ 3%);
- горох - 529 тис. т (+ 10%).
Подальший хід збирання врожаю залежить від погодних умов, відзначили аналітики.