Україна йде на рекорд зі збору пшениці

У поточному році збір пшениці буде на рівні 30,7 млн т, що на 23% вище показника минулого року. Цей обсяг буде рекордним за всю історію незалежності України.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Прогноз експертів ґрунтується на даних Міністерства аграрної політики і продовольства, згідно з якими за станом на 29 липня зібрано більше половини (55%) посівних площ пшениці, 68% - ячменю, 77% - гороху, 56% - ріпаку.

Отримані показники врожайності дають підстави стверджувати, що цьогоріч будемо мати кращий урожай у порівнянні з минулорічним.

Також в УКАБ зробили прогноз щодо інших культур:

ячмінь - 10,1 млн т, що на 33% вище показника минулого року;

ріпак - 2,6 млн т (+ 3%);

горох - 529 тис. т (+ 10%).

Подальший хід збирання врожаю залежить від погодних умов, відзначили аналітики.