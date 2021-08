Найяскравіши сукні Карлі Клосс на червоних доріжках

Одна з найпопулярніших супермоделей у світі Карлі Клосс сьогодні святкує день народження. Її часто називають іконою стилю на червоних доріжках, і це не дивно, повідомляє 24 Канал.

Успішне модельне минуле дівчини подарувало їй чимало модних показів та досвіду. Саме це дозволяє їй створювати неймовірні образи для червоних доріжок.

Американська супермодель неодноразово вражала своїми сукнями на світських подіях. Вона зазвичай віддає перевагу класичним вишуканим відтінкам: чорному, білому та червоному. Модель не прихильниця помпезності, тому обирає стримані вбрання із родзинкою, адже не боїться експериментів. Карлі Клосс полюбляє прямі сукні, у яких акцентує на кольорі та дизайні.

Американська супермодель на британській премії моди в Лондоні.

На церемонії вручення Оскара американська супермодель вирішила вразити своїм вишуканим нарядом та привернути увагу синьою стрічкою на сукні, яка була одягнена на честь ACLU (Американської спілки захисту громадянських свобод). Творцем сукні був модний дім Stella McCartney.

Карлі Клосс відвідала Met Gala у яскравій мінісукні від Gucci.

Для святкування L'Oreal Paris Women of Worth модель підібрала білу сукню з оригінальними витинаннями від Rosie Assoulin. Стримано та стильно.

У цій сміливій сукні Карлі Клосс з'явилась на лондонському ярмарку від The Naked Heart Foundation's.

Модель відвідала бал інституту костюмів Met Gala "Manus x Machina: Fashion In the Age of Technology", який відбувся у Музеї мистецтв Метрополітен 2. Для цієї події вона обрала вишукану сукню із незвичними вирізами від Brandon Maxwell.

Клосс з'явилась на 23 концерті кінотеатру проти СНІДу amfAR під час Каннського кінофестивалю у вишуканій чорній сукні з оголеною лінією плеча від Marchesa.