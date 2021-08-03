Друг загиблого Шишова розповів, кого вважає винним в його смерті

Глава Білоруської Будинки в Україні Віталій Шишов не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка. Про це заявив його товариш Юрій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нас співробітники спецслужби України в приватних бесідах попереджали про те, що агентура КГБ в Україні існує і вона збільшується, в тому числі за рахунок потоку біженців. Всіх біженців неможливо контролювати. І Віталій займався верифікацією цих людей. Він був нашою контррозвідкою.

...Так, він знає, що за нами полюють. Судячи з тих обставин за якими було знайдено тіло, тому що співробітники поліції в приватній бесіді сказали, що у нього зламаний ніс. Я підозрюю, що це спецслужби КДБ, або служби спеціальних операцій, які працюють на режим Олександра Лукашенка" , - розповів Юрій.

За його словами, у Шишова були погані передчуття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 2 серпня голова Білоруського Будинку в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (будинку не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишов був знайдений повішеним в одному з київських парків.