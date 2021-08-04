Виявлена небезпека приготування їжі на дровах і вугіллі

Вчені Оксфордського університету у Великобританії й Пекінського університету в Китаї виявили чіткий зв'язок між приготуванням їжі на твердому паливі та небезпечними захворюваннями очей, які можуть привести до сліпоти, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники проаналізували дані майже про півмільйона дорослих китайців, які пройшли опитування про харчові звички. Фахівці також простежили за наступною госпіталізацією учасників в зв'язку з серйозними захворюваннями очей. За десятирічний період спостереження серед учасників дослідження було 4877 випадків захворювань кон'юнктиви, 13408 - катаракти, тисяча п'ятсот вісімдесят три захворювань склери, рогівки, райдужної оболонки й циліарного тіла (DSCIC), а також +1534 випадку глаукоми.

У порівнянні з тими, хто готував їжу з використанням електрики або газу, споживачі твердого палива (дрова чи вугілля), як правило, були жінками похилого віку, сільськими жителями, сільськогосподарськими робітниками та курцями. З урахуванням цих чинників з'ясувалося, що тривале використання твердого палива для приготування їжі було пов'язано з підвищенням ризику кон'юнктивіту, катаракти і DSCIC на 32, 17 і 35 відсотків, відповідно. При цьому не було ніякого зв'язку між тривалим використанням твердого палива і підвищеним ризиком глаукоми.

За словами вчених, підвищений ризик захворювань може бути викликаний впливом високих рівнів дрібних твердих частинок (PM2.5) і оксиду вуглецю, який може пошкодити поверхню очі та викликати запалення.