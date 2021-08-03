Доступні кредити 5-7-9%: Мінфін відзвітував про результати

Міністерство фінансів України оприлюднило інфографіку з результатами впровадження програми Президента Володимира Зеленського "Доступні кредити 5-7-9%" станом на 26 липня, повідомляє Деловая столица.

Згідно з даними Мінфіну, в рамках програми уповноважені банки видали вже 21160 кредитів на загальну суму 55,8 млрд грн. Тільки за тиждень, що передував публікації даних, уповноважені банки державної програми видали 438 кредитів на загальну суму 1,3 млрд гривень.

Програма допомогла малому та середньому бізнесу отримати кредити під низькі відсотки, пояснила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко.