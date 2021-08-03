Крим ніколи не буде російською територією – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Крим ніколи не буде російською територією, його повернення - це питання часу, повідомляє Ліга.net.
Розмова президента і журналіста велася про спроби окупантів блокувати контакти жителів тимчасово окупованих територій і України.
"Я знаю, що блокують контакти. Але я думаю, це все одно неможливо. Адже питання стоїть: ти любиш цю країну або не любиш. Ось любиш - ти українець, не любиш - ти гість, мандрівник. Ці люди, які окупували, ніколи не любитимуть Крим так, як ми", - сказав Зеленський.
Потім Зеленський розповів про туристичну молодість в Криму: рапанів, походах з наметами і стрибках зі скелі в море,
"щоб здивувати майбутню дружину".
"Це моя земля, це не їхня земля. Вони не будуть тут, їх покоління тут рости не буде, і діти їх тут не знаходяться, і вмирати вони за нашу землю не будуть. Це ніколи не буде російська територія. Просто ніколи", - сказав він.
Зеленський також сказав, що не можна вбити в голову татарам і сказати, що їх тут ніколи не було, а депортацію 1944 року придумали.
"Неможливо це, хоч перепишіть історію і перейменуйте всі міста, хоч зітріть цю історію. Неможливо це. Всі вони повернуться додому - питання часу", - підсумував президент.