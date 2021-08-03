Литва повертає в Білорусь нелегальних мігрантів

Заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічус заявив, що Литва почала повертати до Білорусі нелегальних мігрантів, які прибули з її території, повідомляє Деловая столица.

Він зазначив, що в ніч на 3 серпня були затримані та повернуті до Білорусі "десятки нелегальних мігрантів" . За словами заступника міністра, прикордонники можуть вживати всі необхідні заходи, щоб зупинити нелегальну міграцію. Якщо мігранти будуть поводитися агресивно, до них можуть застосувати силу.

Абрамавічус заявив, що Литва не може приймати потік мігрантів, що постійно збільшується. За його словами, поки що жодному з іноземців, які прибули в Литву з Білорусі, не надали притулку, однак більшість запитів ще перебуває на розгляді.

2 серпня міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте підписала наказ, що дозволяє прикордонникам повертати нелегальних мігрантів і направляти їх до пунктів пропуску або до дипломатичних місій.