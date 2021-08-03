Страви з сиру: 3 простих і смачних рецепта

Багато господинь вибирають сир в якості начинки для випічки. Пончики, запіканки, вареники і сирники - всі ці страви неможливо уявити без м'якого і розсипчастого сиру, повідомляє УНИАН.

За 15-20 хвилин приготувати ароматні ласощі, які сподобаються навіть тим, хто скептично ставиться до сирних продуктів.

Пишна запіканка за півгодини

сир - 500 гр;

яйця - 5 шт;

цукор - 2 ст.л;

манна крупа - 5 ст.л.

Сир ретельно перемішати з яйцями. Додати цукор, знову перемішати. Додати манку і знову перемішати. Залишити масу, почекати 20 хвилин, поки вона настоїться. Суміш викласти у форму для запікання, випікати 30 хвилин при температурі 180°C.

Сирні коржі з зеленню

сир 5 % - 200 гр;

сир твердий - 50 гр;

кріп - пучок;

часник - 0.5 зубчика;

яйця - 2 шт;

молоко - 50 мл;

борошно - 2 ст. л;

сода - 1\3 ч. л;

сіль - за смаком;

рослинна олія для смаження.

Змішати молоко, сир і соду. Якщо купили крупнозернистий сир, то його бажано перебити в блендері. Взяти велику миску, перекласти в неї масу, додати натертий сир і часник. Нарізати дрібно кріп - з'єднати з інгредієнтами в мисці. Додати яйця і сіль, перемішати. Всипати борошно і знову перемішати.

Отримане тісто розділити на дві частини. Сковороду змастити олією, викласти на неї одну частину в формі млинчика. Накрити кришкою і смажити на помірному вогні 4-5 хвилин. Перевернути корж і смажити ще 4-5 хвилин до утворення золотистого кольору. Так само точно вчинити і з другою частиною тесту.

Готові коржі викласти на тарілку і розрізати на 4 частини.

Хачапурі по-аджарськи

сир - 150 гр;

сир твердий - 50 гр;

борошно пшеничне - 35 гр + для підсипки;

яйце - 1 шт;

сіль за смаком;

рослинна олія для смаження.

Взяти глибоку миску, висипати в неї сир. Посолити, розім'яти виделкою до однорідного стану. Сир натерти на крупній тертці, приблизно 40 гр додати в сир. Меншу частину залишити для подачі. Розбити яйце, білок відокремити від жовтка і додати в тісто. Жовток залишити для подачі. Ретельно перемішати масу, всипати борошно і знову перемішати.

Зібрати тісто в кулю, потім посипати руки борошном і сформувати з тіста корж з загостреними краями. Товщина коржа - близько 2 см. Сковороду змастити маслом, розігріти і викласти на неї коржик. Смажити приблизно 3 хвилини до утворення золотистого кольору і скоринки, потім перевернути. Вирізати ложкою по центру коржа не наскрізний отвір для жовтка. Викласти жовток, корж посипати сиром.

Накрити сковороду кришкою, зменшити вогонь і довести корж до готовності (приблизно 3-4 хвилини). Ви зрозумієте, що хачапурі готовий, коли сир розплавиться, а жовток трохи "схопиться",