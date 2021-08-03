Страви з сиру: 3 простих і смачних рецепта
Багато господинь вибирають сир в якості начинки для випічки. Пончики, запіканки, вареники і сирники - всі ці страви неможливо уявити без м'якого і розсипчастого сиру, повідомляє УНИАН.
За 15-20 хвилин приготувати ароматні ласощі, які сподобаються навіть тим, хто скептично ставиться до сирних продуктів.
Пишна запіканка за півгодини
- сир - 500 гр;
- яйця - 5 шт;
- цукор - 2 ст.л;
- манна крупа - 5 ст.л.
Сир ретельно перемішати з яйцями. Додати цукор, знову перемішати. Додати манку і знову перемішати. Залишити масу, почекати 20 хвилин, поки вона настоїться. Суміш викласти у форму для запікання, випікати 30 хвилин при температурі 180°C.
Сирні коржі з зеленню
- сир 5 % - 200 гр;
- сир твердий - 50 гр;
- кріп - пучок;
- часник - 0.5 зубчика;
- яйця - 2 шт;
- молоко - 50 мл;
- борошно - 2 ст. л;
- сода - 1\3 ч. л;
- сіль - за смаком;
- рослинна олія для смаження.
Змішати молоко, сир і соду. Якщо купили крупнозернистий сир, то його бажано перебити в блендері. Взяти велику миску, перекласти в неї масу, додати натертий сир і часник. Нарізати дрібно кріп - з'єднати з інгредієнтами в мисці. Додати яйця і сіль, перемішати. Всипати борошно і знову перемішати.
Отримане тісто розділити на дві частини. Сковороду змастити олією, викласти на неї одну частину в формі млинчика. Накрити кришкою і смажити на помірному вогні 4-5 хвилин. Перевернути корж і смажити ще 4-5 хвилин до утворення золотистого кольору. Так само точно вчинити і з другою частиною тесту.
Готові коржі викласти на тарілку і розрізати на 4 частини.
Хачапурі по-аджарськи
- сир - 150 гр;
- сир твердий - 50 гр;
- борошно пшеничне - 35 гр + для підсипки;
- яйце - 1 шт;
- сіль за смаком;
- рослинна олія для смаження.
Взяти глибоку миску, висипати в неї сир. Посолити, розім'яти виделкою до однорідного стану. Сир натерти на крупній тертці, приблизно 40 гр додати в сир. Меншу частину залишити для подачі. Розбити яйце, білок відокремити від жовтка і додати в тісто. Жовток залишити для подачі. Ретельно перемішати масу, всипати борошно і знову перемішати.
Зібрати тісто в кулю, потім посипати руки борошном і сформувати з тіста корж з загостреними краями. Товщина коржа - близько 2 см. Сковороду змастити маслом, розігріти і викласти на неї коржик. Смажити приблизно 3 хвилини до утворення золотистого кольору і скоринки, потім перевернути. Вирізати ложкою по центру коржа не наскрізний отвір для жовтка. Викласти жовток, корж посипати сиром.
Накрити сковороду кришкою, зменшити вогонь і довести корж до готовності (приблизно 3-4 хвилини). Ви зрозумієте, що хачапурі готовий, коли сир розплавиться, а жовток трохи "схопиться",