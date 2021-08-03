Мінфін назвав період пікових виплат за держборгом

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних виплат державного боргу відповідно до діючих договорів станом на 1 серпня 2021 року. До кінця року необхідно виплатити 258,03 млрд гривень, у т. ч. за внутрішнім боргом – 152,99 млрд гривень, за зовнішнім – 105,04 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

За даними Мінфіну, найбільші виплати мають відбутися у вересні - 104,9 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 23,5 млрд гривень, за зовнішнім-81,4 млрд гривень.

У серпні влада України у вересні повинна повернути кредиторам - 27,5 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 21,6 млрд гривень, за зовнішнім - 5,9 млрд гривень.

Як повідомлялось, державний і гарантований державою борг України станом на 30 червня 2021 року склав 2 514,36 млрд гривень. У доларовому еквіваленті борг досяг 92,52 млрд доларів.

Автор: Олександр Білоус