У Європі газ подорожчав до історичного максимуму

Ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані Європейської енергетичної біржі (EEX).

Таким чином ціна на газ в Європі, після перетину позначки 40 євро за мегават-годину наприкінці липня, продовжує зростати.

При переведенні у вартість за кубічний метр ціна газу становить 525 доларів за тис. кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України на 3 серпня склала 18,14 тис. грн. за тисячу кубометрів.

"Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ у нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання" , - йдеться в повідомленні.

Оскільки Україна купує газ на хабах, зростання цін у Європі автоматично призведе до подорожчання газу і для нашої країни.