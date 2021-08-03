Google тестує нову підписку Premium Lite

Відомий світовий відеохостинг YouTube пропонує користувачам нову підписку, завдяки якій дивитися відео без реклами стане дешевше. Компанія Google вже тестує нову підписку Premium Lite, повідомляє УНИАН.

Так, нова підписка Premium Lite, як зрозуміло з її назви, буде "полегшеною" версією основної підписки Premium.

Більшість користувачів оформляє підписку Premium якраз через те, що з нею не доводиться дивитися рекламу. Тому нова послуга, яка коштує дешевше основної, точно сподобається багатьом людям, вважають експерти.

Головна відмінність нової послуги в тому, що вона відключає рекламу на відео, проте не надає додаткових можливостей. Так, "полегшена" версія підписки не дає можливості дивитися ролики у фоновому режимі. Також з нею не можна зберігати відео в пам'яті пристрою для подальшого відтворення офлайн.

Фанатам YouTube Music нова підписка може не сподобатися, бо вона не поширюється на музичний сервіс.

Нову підписку першим помітив один з користувачів, який і поділився своєю знахідкою в мережі. Після цього представники YouTube підтвердили факт тестування Premium Lite.

"Полегшена" підписка для перегляду відео без реклами тестується в Бельгії, Данії, Фінляндії, Люксембурзі, Нідерландах, Норвегії та Швеції. У цих країнах Premium Lite коштує 7 євро на місяць, а звичайна підписка Premium коштує 12 євро. Цілком можливо, що дешевша послуга вже скоро з'явиться і в Україні.