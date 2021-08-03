Гепатит у дитини: медики назвали "тривожні дзвіночки"

Однак не у всіх інфікованих будуть виникати симптоми. Запалення печінки може бути викликане кількома вірусами (вірусний гепатит), хімічними речовинами, ліками, алкоголем, певними генетичними порушеннями або надактивною імунною системою, яка іноді вражає печінку, повідомляє Clutch.

Цей стан зазвичай називають аутоімунним гепатитом. Залежно від перебігу, гепатит може бути гострим або хронічним.

Вірус може потрапити в організм разом з погано очищеною водою, недостатньо ретельно обробленими харчовими продуктами та через немиті руки.

Крім цього вірус передається побутовим шляхом, через столові прилади, посуд і рушники. Тому в зоні ризику також ті, хто спільно проживає з інфікованою людиною.

На які симптоми слід звертати увагу?

Біль у животі, що супроводжується хворобливістю, особливо в правому верхньому куті;

сильна втома;

симптоми жовтяниці;

сеча темного кольору;

здуття живота, яке іноді може бути болючим;

Якщо у вашої дитини з'являються будь-які з перерахованих вище симптомів через гострого запалення печінки, негайно зверніться до педіатра.