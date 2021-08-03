У Харкові затримали громадянина РФ, якого розшукує Інтерпол

Співробітники Управління карного розшуку спільно з співробітниками Управління протидії кіберзлочинності при силовій підтримці бійців полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за організацію замовного вбивства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розшукуваного доставили до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області для вирішення питання про подальшу екстрадицію до РФ для його притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.33, ч.3 ст.130, ч.2 ст. 105 (організація вбивства на замовлення) Кримінального кодексу РФ" , - повідомляє відділ комунікацій Нацполіціі.

Затриманого підозрюють в організації замовного вбивства в Ульяновську (РФ). 30 квітня 2013 року на підземній парковці невідомий двічі вистрілив в голову жертви. Але потерпілому вдалося вижити з причин, не залежних від дій злочинця.

В ході розслідування було встановлено, що до організації злочину причетний 52-річний чоловік. 30 квітня 2021 року Ленінський районний суд Ульяновська обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Працівники Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області отримали інформацію про проживання в обласному центрі громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку за організацію замовного вбивства.

Перевірка підтвердила цю інформацію. Поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваного і 3 серпня провели спецоперацію по його затриманню.