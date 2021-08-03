Судова реформа: Зеленський підписав закони

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 серпня, підписав закон, яким відновлюється робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів, повідомляє Кореспондент.

Президент також підписав закони про зміни до деяких законів про порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя і про внесення змін до ст.188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, 14 липня Рада прийняла закон про Вищу раду правосуддя. Він змінює порядок обрання на посади членів ВСП і діяльність дисциплінарних інспекторів.