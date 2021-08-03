Успенський піст 2021: дата, правила, календар харчування за днями

Успенський піст щорічно починається 14 серпня і завершується 27 серпня. Це один з чотирьох багатоденних церковних постів, який було встановлено на честь святкування Успіння Пресвятої Богородиці, повідомляє Обозреватель.

Так, двотижневий період утримання покликаний підготувати вірян до зустрічі великого християнського свята.

Історія Успенського посту

Успенський піст з'явився в 11 столітті, коли з літнього посту (встановленого для вірян, які з тієї чи іншої причини не дотримувалися Великого посту), по немочі людській було виключено липень і перша його частина стала завершуватися в День Петра й Павла. Решта літнього посту, яка починалася на Всемилостивий Спас (14 серпня), утворила Успенський піст.

Суть і значення Успенського посту

Утримання в період Успенського поста покликане допомогти православним підготуватися до свята Успіння Пресвятої Богородиці, щоб зустріти його в чистоті тіла та духу.

Згідно з канонами посту, віряни повинні присвятити себе молитві та покаянню, таким чином висловлюючи до Божої Матері прохання про заступництво.

Що не можна їсти в Успенський піст

За своїм статутом і суворості Успенський піст подібний до Великого. Протягом двох тижнів слід відмовитися від вживання продуктів тваринного походження: м'яса, яєць, молока. Рибу можна їсти тільки в свято Преображення Господнього (19 серпня).

Що не можна робити в Успенський піст

Важливе не тільки фізичне, а й духовне утримання: віряни мають стежити за чистотою помислів, намагатися уникати гучних розваг.

Не можна також вживати спиртні напої та палити, грати весілля, вирушати в поїздку (якщо тільки вона не є паломницькою), лінуватися, лаятися, лихословити, ображати ближніх, дивитися розважальні програми по телебаченню та слухати музику (крім духовної).

Що можна їсти в Успенський піст

Основна їжа на період посту – картопля, овочі, горіхи, гриби, фрукти, ягоди. При цьому до Яблучного Спаса (19 серпня) рекомендується відмовитися від вживання яблук, вина та винограду.

Успенський піст 2021: календар харчування за днями

По понеділках, середах і п'ятницях Успенського посту вірянам слід дотримуватися сухоїдіння – дозволяються вода, хліб, сіль, фрукти та овочі в сирому вигляді, сухофрукти, горіхи, мед.

По вівторках і четвергах дозволяються гарячі страви без додавання олії. По суботах і неділях – гаряча їжа з олією, вино.