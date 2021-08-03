В Ухані проведуть масове COVID-тестування на тлі спалаху

Влада Китаю організовує тестування населення китайського міста Уханя (провінція Хубей) на можливу наявність COVID-19 після того, як в Ухані напередодні виявили сім випадків коронавірусу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Першим відомим осередком поширення коронавірусу COVID-19 став Ухань. Однак у місті з населенням понад 11 млн осіб випадків COVID-19 не виявляли з червня 2020 року.

Тим часом влада запровадила локдаун у районі міста, де були зафіксовані зараження вірусом. Припинено заняття в школах і навчальних закладах, а в метрополітені впроваджено підвищені заходи безпеки, включаючи обов'язкове носіння масок і вимірювання температури, низку станцій закрито. Міські супермаркети запасаються продовольством з метою уникнути дефіциту та підтримати стабільні ціни.

Влада також намагається домогтися прискорення вакцинації вчителів та учнів.

Держкомітет охорони здоров'я КНР напередодні повідомив, що зупинити поширення коронавірусу в Китаї поки що не вдається. Зростання кількості випадків захворювання експерти пов'язують із поширенням штаму "дельта".

Адміністративний центр Цзянсу місто Нанкін став другим після міста Жуйлі (провінція Юньнань) джерелом поширення інфекції всередині країни. Якщо до Жуйлі вірус проник у липні з сусідньої М'янми в результаті активного прикордонного обміну, то в Нанкіні джерелом його поширення стали робочі міського аеропорту, які займалися прибиранням авіалайнерів, які прибули з-за кордону.

Західні ЗМІ, у свою чергу, зазначають, що влада перевіряє на COVID-19 мільйони людей в Китаї, зокрема в Пекіні. Також жителів китайської столиці попросили без необхідності не залишати свої будинки, а туристам доступ до Пекіна закрили.