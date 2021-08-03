Стало відомо, хто в столиці отримає перепустку на транспорт

Заступник голови КМДА Володимир Бондаренко заявив, що підприємства, які забезпечують життєдіяльність Києва, отримають електронні перепустки на транспорт на випадок введення локдауну в місті, повідомляє Деловая столица.

"Хто може отримати? Звичайно, це підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста. Це підприємства транспорту, це підприємства, які працюють в сфері фармації, це підприємства, які забезпечують житлово-комунальне господарство" , — сказав він.

Бондаренко підкреслив, що в цей раз перелік буде трохи розширений у порівнянні з попередніми локдаунами.

Також, за його словами, йде робота над видачею перепусток для відвідування медичних установ. При цьому для некритичних випадків, наприклад, відвезти дитину в садок, перепустка не передбачена.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо, що під час наступного локдауну в Києві в транспорт пускатимуть тільки за електронними спецперепустками.