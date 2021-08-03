В Україні названо найпопулярніші автомобільні бренди липня

В Асоціації "Укравтопром" підбили підсумки минулого місяця та оприлюднили статистику продажів. У липні в Україні було поставлено на облік 9768 нових легкових авто, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба організації. Порівняно з липнем минулого року, зареєстровано на 16% більше нових машин.

У липні лідером на ринку є компанія Toyota, продукцію якої обрали 1535 покупців. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, Toyota зберегла за собою титул автомобіля, що найчастіше продається протягом місяця. Ним знову став компактний кросовер Toyota RAV4. У липні його вибрали 659 покупців.

Трохи відстає від лідера французька компанія Renault, якій вдалося залучити під свої знамена 1301 українського автолюбителя, але порівняно з липнем 2020 року попит на автомобілі цієї марки зменшився майже на 10%.

На третьому місці з відчутним 87-відсотковим зростанням опинилася південнокорейська компанія Kia, за автомобілі якої проголосували своїми заощадженнями 800 покупців. Далі йде чеська Skoda, яка посідає четверте місце. В її активі 618 договорів, що на 35% краще за минулорічний показник. А замикає топ-5 липня ще один виробник із "Країни ранкової свіжості" – компанія Hyundai – на її рахунку 465 реєстрацій та приріст у 5%.

Топ-10 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні за підсумками липня. Джерело: ukrautoprom.com.ua

У топ-10 найпопулярніших марок липня також потрапили Volkswagen з результатом 452 авто (+25%), Nissan – 439 (+32%), Chery – 412 (+91%), Mitsubishi – 411 (+70%) та Suzuki – 384 (+9%). Цікаво, що китайський бренд Chery постійно нарощує свої продажі. Хороші результати показує японський Nissan. А ось для французького Peugeot минулий місяць виявився провальним – компанія покинула топ-10. Дивно, що, маючи хороший модельний ряд, бренди Citroen, Opel і Peugeot не в змозі гідно протистояти конкурентам на українському ринку.

Усього цьогоріч українські номери отримали понад 58 тисяч нових легкових автомобілів – це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За оцінками аналітиків, у разі сприятливого розвитку цього року продажі нових легковиків в Україні можуть перевищити позначку в 120 тисяч.