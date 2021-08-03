Чиновникам заборонили їздити в райони бойових дій

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив про тимчасову заборону на відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил, повідомляє Ліга.net.

Через це рішення спікер парламенту Дмитро Разумков був змушений скасувати свою поїздку в райони бойових дій на Донбасі.

У прес-службі Ради відзначають, що основною метою відрядження Разумкова мало стати ознайомлення з оперативною ситуацією в ООС, а також спілкування з місцевими жителями і військовослужбовцями української армії.