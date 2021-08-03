Українки можуть іти на пенсію в 50 років

Українки можуть іти на пенсію в 50 років

В Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.Про це йдеться в пункті 3 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє УНІАН.

Як зазначається в законі, йдеться про певні материнські пільги та пільги для працівниць шкідливих професій.

Хто має право вийти на пенсію в 50 років:

  • жінки, які народили п'ятьох або більше дітей;
  • жінки, у яких діти є інвалідами дитинства;
  • жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах.

Які виробництва вважаються шкідливими:

    До шкідливих або небезпечних відносяться професії, які стосуються:
  • гірничих робіт;
  • видобутку газу;
  • рудної промисловості;
  • хімічна промисловість;
  • металургії.

Пенсію в 45 років можуть оформити:

  • працівниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;
  • працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;
  • працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.

Пенсію в 50 років можу оформити:

працівниці, зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.

Особливості пільгової пенсії:

  • дострокова пенсія нараховується довічно;
  • перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;
  • жінка, яка оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.

Як дізнатися свій страховий стаж:

Страховий стаж можна на сайті Пенсійного фонду.

Пенсійний вік для жінок:

В Україні з 1 квітня 2021-го збільшили пенсійний вік для тих українок, які народилися після 1 квітня 1961-го. Вони зможуть отримувати виплати з 60 років.

Як змінилися вимоги:

  • у 59,5 років можуть виходити на пенсію ті жінки, які народилися з 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961-го;
  • у 60 років можуть виходити на пенсію ті, хто народився після 1 квітня 1961-го.
  • В Україні пенсійний вік один з найнижчих в Європі.
  • У багатьох сусідніх країнах вік виходу на заслужений відпочинок уже підвищили до 63-65 років.
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