Українки можуть іти на пенсію в 50 років
В Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.Про це йдеться в пункті 3 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє УНІАН.
Як зазначається в законі, йдеться про певні материнські пільги та пільги для працівниць шкідливих професій.
Хто має право вийти на пенсію в 50 років:
- жінки, які народили п'ятьох або більше дітей;
- жінки, у яких діти є інвалідами дитинства;
- жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах.
Які виробництва вважаються шкідливими:
- До шкідливих або небезпечних відносяться професії, які стосуються:
- гірничих робіт;
- видобутку газу;
- рудної промисловості;
- хімічна промисловість;
- металургії.
Пенсію в 45 років можуть оформити:
- працівниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;
- працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;
- працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.
Пенсію в 50 років можу оформити:
працівниці, зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.
Особливості пільгової пенсії:
- дострокова пенсія нараховується довічно;
- перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;
- жінка, яка оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.
Як дізнатися свій страховий стаж:
Страховий стаж можна на сайті Пенсійного фонду.
Пенсійний вік для жінок:
В Україні з 1 квітня 2021-го збільшили пенсійний вік для тих українок, які народилися після 1 квітня 1961-го. Вони зможуть отримувати виплати з 60 років.
Як змінилися вимоги:
- у 59,5 років можуть виходити на пенсію ті жінки, які народилися з 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961-го;
- у 60 років можуть виходити на пенсію ті, хто народився після 1 квітня 1961-го.
- В Україні пенсійний вік один з найнижчих в Європі.
- У багатьох сусідніх країнах вік виходу на заслужений відпочинок уже підвищили до 63-65 років.