В "Слугу народу" розповіли про можливе звільнення міністрів

У Кабінеті міністрів можливі кадрові перестановки, але підстав для відставки всього уряду поки немає. Таку заяву зробив народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, повідомляє Вести.

"По-перше, я не бачу ніяких підстав для відставки уряду в цілому. Можливо, якісь ротації і будуть. Але для того щоб вони були, ми повинні переконатися в тому, що немає іншого рішення щодо виправлення тих чи інших помилок в діяльності міністрів.

Дійсно у нас є питання щодо діяльності того чи іншого міністра, до кожного міністра є питання. Але ми намагаємося виправляти (недоліки) в ході роботи над помилками і коригувати їх діяльність безпосередньо в ході цієї роботи", - підкреслив парламентарій.