Олена Зеленська прийшла на зустріч у вишуканому чорному образі
Перша леді України Олена Зеленська поділилася з шанувальниками знімками, на яких засвітилася в елегантному образі. Дружина президента позувала в чорному костюмі і з акуратною зачіскою, повідомляє Обозреватель.
Свій аутфіт знаменитість доповнила аксесуарами. Відповідні фото вона опублікувала на сторінці в Instagram.
Зеленська з'явилася на публіці в діловому чорному піджаку, з-під якого визирала блузка бежевого відтінку. Крім того, на одязі першої леді виднілася невелика золотиста брошка.
Стриманий лук вона вирішила завершити за допомогою зачіски, в якій акуратно зібрала волосся, легкого макіяжу з акцентом на очі, а також маленьких сережок.