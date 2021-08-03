Олена Зеленська прийшла на зустріч у вишуканому чорному образі

Перша леді України Олена Зеленська поділилася з шанувальниками знімками, на яких засвітилася в елегантному образі. Дружина президента позувала в чорному костюмі і з акуратною зачіскою, повідомляє Обозреватель.

Свій аутфіт знаменитість доповнила аксесуарами. Відповідні фото вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Зеленська з'явилася на публіці в діловому чорному піджаку, з-під якого визирала блузка бежевого відтінку. Крім того, на одязі першої леді виднілася невелика золотиста брошка.

Стриманий лук вона вирішила завершити за допомогою зачіски, в якій акуратно зібрала волосся, легкого макіяжу з акцентом на очі, а також маленьких сережок.

Олена Зеленська продемонструвала стильний образ. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official