Лікар назвала небезпечні та корисні властивості журавлини

Журавлина - їстівна ягода, яку люблять збирати та вживати в Росії й країнах Північної півкулі. Заведено вважати, що ця ягода - джерело вітамінів, проте журавлина може бути шкідлива для здоров'я, повідомляє Російська газета.

Ягоду рекомендується вживати в міру, бо вона може посилити або посприяти розвитку сечокам'яної хвороби.

Як і будь-яка ягода, журавлина може нашкодити в разі алергії або при індивідуальній непереносимості у людини. Північний антиоксидант протипоказаний при загостренні хвороб шлунково-кишкового тракту, а також при запальних процесах в печінці та жовчному міхурі. Якщо з'їсти занадто багато ягід, може початися діарея. Людям, що страждають на цукровий діабет, потрібно вживати ягоду з обережністю.

Як зазначила Ольга Шарапова, в народній медицині вважається, що журавлинний сік допомагає при циститі. Однак лікарі доводять, що це не так, краще звернутися в лікарню. Медик перерахував чимало корисних властивостей ягоди. Так, харчові волокна в ягоді покращують травлення. У невеликих кількостях вона допомагає при запорах, зміцнює імунітет, може знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Свіжі ягоди зміцнюють нігтьові пластини, покращують зовнішній вигляд і уповільнюють старіння шкіри. Журавлина активно бере участь у розщепленні жирів, допомагаючи позбутися від зайвих кілограмів. Під час вагітності морси і фреші з цієї ягоди замінюють полівітамінні комплекси. Вони зменшують токсикоз, знімають набряклість і "скачки" тиску, - підкреслила Ольга Шарапова користь ягід для жінок.

Журавлина корисна і чоловікам: завдяки біологічно активним компонентам і протизапальним властивостям, журавлина знижує ризик захворювань передміхурової залози. Свіжий сік стабілізує гормональний фон, тому корисний для підвищення потенції.

Дітей журавлина підніме на ноги під час застуди: питво з північних ягід посилює потовиділення, знімає жар і має протикашльовою дією. Вітаміни сприяють активному фізичному росту. Якщо немає алергії, вводити журавлину в дитячий раціон можна з шести місяців.