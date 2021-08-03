Колишній нардеп Партії регіонів засвітився у "ДНР"

Депутат Верховної Ради (VII скликання) від Партії регіонів Олександр Бобков взяв участь у "святкуванні" дня повітряно-десантних військ, який відзначався в окупованому Росією Донецьку 2 серпня, повідомляє Деловая столица.

Відповідне відео колишній "регіонал" опублікував на своєму YouTube-каналі.

Бобков прийшов на захід, який проходило на набережній річки Кальміус. На ньому була сучасна камуфляжна форма з медалями. На руці екснардепа виднівся шеврон "Донецька народна республіка". На блакитному береті Бобкова, крім радянської червоної зірки, також був прапор терористичного угрупування "ДНР".

Регіонал Бобков на "святі" в "ДНР"

Бобков також записав відеозвернення. Ветеранів ВДВ в Україні він закликав "об'єднатися, щоб поміняти громадську думку в нашій країні і вплинути на політичні процеси" . Він також використовував наратив російської пропаганди про "братовбивчій війні" на Донбасі, закликавши її "припинити". Росію екснардеп назвав "братнім народом".

Крім того, Бобков згадав народного депутата фракції ОПЗЖ, кума російського президента Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Медведчука він назвав одним з "здорових опозиціонерів, які нічого не хочуть, крім добра і процвітання нашій країні".

Як відомо, Бобков знаходиться під українськими санкціями.