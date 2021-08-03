Колишній нардеп Партії регіонів засвітився у "ДНР"

Депутат Верховної Ради (VII скликання) від Партії регіонів Олександр Бобков взяв участь у "святкуванні" дня повітряно-десантних військ, який відзначався в окупованому Росією Донецьку 2 серпня, повідомляє Деловая столица.

Відповідне відео колишній "регіонал" опублікував на своєму YouTube-каналі.

Бобков прийшов на захід, який проходило на набережній річки Кальміус. На ньому була сучасна камуфляжна форма з медалями. На руці екснардепа виднівся шеврон "Донецька народна республіка". На блакитному береті Бобкова, крім радянської червоної зірки, також був прапор терористичного угрупування "ДНР".

Регіонал Бобков на "святі" в "ДНР"
Регіонал Бобков на "святі" в "ДНР"

Бобков також записав відеозвернення. Ветеранів ВДВ в Україні він закликав "об'єднатися, щоб поміняти громадську думку в нашій країні і вплинути на політичні процеси". Він також використовував наратив російської пропаганди про "братовбивчій війні" на Донбасі, закликавши її "припинити". Росію екснардеп назвав "братнім народом".

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Крім того, Бобков згадав народного депутата фракції ОПЗЖ, кума російського президента Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Медведчука він назвав одним з "здорових опозиціонерів, які нічого не хочуть, крім добра і процвітання нашій країні".

Як відомо, Бобков знаходиться під українськими санкціями.

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