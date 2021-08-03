Штурм Капітолія: вже четверо поліцейських вчинили самогубство

Ще двоє поліцейських, які реагували на заворушення 6 січня в Капітолії США, вчинили самогубство. Про це заявив департамент поліції округу Колумбія в понеділок, 2 серпня. Загалом уже четверо правоохоронців, які охороняли будівлю під час заворушень, вкоротили собі віку, повідомляє DW.

Офіцера столичної поліції Гюнтера Гашиду знайшли мертвим у своєму будинку 29 липня, повідомив речник департаменту Г'ю Кер'ю. Інший офіцер поліції, який охороняв Капітолій під час штурму, Кайл ДеФрейтаг, був знайдений мертвим 10 липня. Причиною смерті поліцейських було самогубство. До цього вкоротили собі віку ще два правоохоронці, які охороняли будівлю.

Нагадаємо, що у зв'язку з подіями 6 січня в США було затримано понад 500 учасників безладів, 165-ом з них дотепер були висунуті обвинувачення. Під час штурму Капітолія загинуло п'ятеро осіб, понад 100 поліцейських отримали травми.

Демократи звинуватили Трампа, який не хотів визнавати поразку на президентських виборах, у "підбурюванні до заколоту" та розпочали процедуру імпічменту президента. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу - за нього не проголосували однопартійці експрезидента з Республіканської партії.