Загиблий Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі

Знайдений мертвим глава Білоруського будинку в Україні Віталій Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки Білорусі, які могли працювати в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Віталій Шишов розкривав тихарів на акціях в Києві. У червні він завів телеграм-канал для збору інформації про чекістів, які працюють за межами Білорусі", - йдеться в повідомленні.

"Режим стає все більш терористичним. Навіть перебуваючи за кордоном, потрібно тримати вухо гостро. Підозрілі люди, схожі на чекістів Луки, вже відзначилися на акціях діаспори Києва", - написав Шишов в першому пості в своєму каналі.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Будинку в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. 3 серпня Шишов був знайдений повішеним в одному з київських парків.