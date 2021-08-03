Тонкі симптоми захворювання легенів: діагностика в положенні стоячи

Респіраторні і легеневі захворювання є основною причиною смерті та інвалідності, за даними ВООЗ. Щорічно 3 мільйони осіб помирають від хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ). Понад 1,6 мільйона вмирають від раку легенів, 1,4 - від туберкульозу. А пневмонія залишається основною причиною смерті серед дітей до п'яти років, повідомляє WomanEL.

На жаль, захворювання легенів часто залишаються непоміченими протягом тривалого часу. Ось чому важливо розпізнавати тонкі симптоми захворювання легенів.

Якщо ви помічаєте це, коли стоїте, перевірте свої легені

Проблеми з рівновагою можуть бути ознакою раку легенів і пов'язаних з ним станів. Про це заявив онкологічний центр Рокі-Маунтін, найбільший постачальник онкологічних послуг в Колорадо. Це тому, що рак може викликати синдром верхньої порожнистої вени - стан, яке вражає головну вену в верхній частині тіла. Цей симптом найбільш поширений серед пацієнтів з раком легенів, неходжкінської лімфомою або раком, який поширюється на грудну клітку.

Пухлина може бути розташована поруч з верхньої порожнистої веною. Це - велика вена, по якій кров від голови і рук тече назад до серця. У міру зростання пухлини тут може виникнути скупчення крові, через що можливе запаморочення або втрата рівноваги.

В інших випадках пухлина може рости безпосередньо на верхньої порожнистою веною або викликати утворення згустку всередині вени. Якщо рак широко поширився і почав вражати лімфатичні вузли, це також може тиснути на порожнисту вену, викликаючи проблеми з рівновагою.

Коли варто звернутися до лікаря?

Ви також повинні звертати увагу на набряк обличчя, шиї, верхньої частини тіла і рук, утруднене дихання або задишку і кашель. Рідше пацієнти можуть відчувати біль в грудях, хрипкий голос і труднощі при розмові або ковтанні.

Якщо ви відчуваєте які-небудь з цих симптомів, негайно зверніться до лікаря.