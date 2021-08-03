Лісові пожежі охопили Ізраїль - горять Єрусалимські пагорби

На Єрусалимських пагорбах поблизу поселення Шореш, на заході від столиці Ізраїлю, спалахнули масштабні лісові пожежі, повідомляє Вести.

Вогонь охопив близько 10 гектарів лісу. У зону лиха направили 8 пожежних літаків, вертоліт і 24 команди рятувальників.

Зараз пожежники намагаються взяти вогнища лісових пожеж під контроль і, зокрема, не дати вогню дістатися до найближчої до зони загоряння заправки, звідки вже евакуювали місцевих жителів. Через вогонь у східному напрямку заблокована автомобільна траса, що з'єднує Єрусалим і Тель-Авів.