На Миколаївщині буря зірвала дах місцевого суду

У місті Первомайськ Миколаївської області під час дощу та сильного вітру 2 серпня зірвало дах місцевого суду, а сама установа перейшла на особливий режим роботи, повідомляє Деловая столица.

Зокрема, у суді повідомили, що внаслідок негоди було зруйновано близько половини покрівлі даху, затопило частину кабінетів другого поверху, вийшли з ладу компʼютери.

Через це суд тимчасово, до кінця тижня, припиняє прийом громадян. До відновлення роботи автоматизованої системи документообігу суду не будуть прийматися документи та матеріали, відвідувачів просять відправляти їх поштою.

Учасникам засідань будуть рекомендувати не приходити в суд, якщо тільки слухання не передбачають обовʼязкової присутності.

На знятому ролику видно зірвану покрівлю суду та документи установи, що розлетілися. За словами місцевих мешканців, під дахом суду зберігалися архівні документи.