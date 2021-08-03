Візовий поєдинок: відносини РФ і США вийшли на новий рівень

Вчорашні заяви російського посла в США Анатолія Антонова продемонстрували, що двосторонні відносини між Москвою і Вашингтоном продовжують погіршуватися, повідомляє Depo.ua.

Тобто те, що влада США звернулася до 24 російських дипломатів, у яких закінчувалися візи, з проханням залишити американську державу до 3 вересня, вже було відомо. Але, як з'ясувалося, це була лише "вишенька на торті".

За словами російського посла, "близько 60 співробітників (з членами сімей - понад 140 осіб) очікують рішення щодо поданих до Держдепартаменту візових запитів. Деякі - уже більше року - з травня 2020 го. Це обурлива практика. Люди не можуть виїхати на батьківщину навіть у невідкладних справах гуманітарного характеру. Ще більше 30 нових співробітників позбавлені можливості приїхати в країну через те, що їм не видають візи в американському посольстві в Москві ".

Користуючись нагодою і увагою ЗМІ, Антонов поспішив "затаврувати" американську сторону.

"Всупереч згоди, досягнутій на Женевському саміті, ніяких зрушень в жорсткій політиці США ми не бачимо. Пора б переходити від слів до справи, а не випинати власні проблеми, забуваючи про російську заклопотаність", - зазначив він.

Чомусь подумав, що переговори в Женеві були саме "розумінням", а не "пропозицією США Росії виправити свою поведінку", як це подавала протилежна сторона.

Незабаром на заяви Антонова відповів представник Держдепартаменту Нед Прайс. Який нагадав, що з серпня в Росії заборонено наймати іноземних працівників в дипмісії США. В результаті чого тим довелося відмовитися від послуг з боку російських водіїв, кухарів і прибиральників. Вашингтон залишає за собою право вживати заходів, підкреслив Прайс.

Таким чином, очевидною стала певна зміна стратегії і тактики двосторонніх відносин між Росією і США, яка, очевидно, пов'язано з "новим курсом" Держдепу США.

Якщо за часів Дональда Трампа висилки російських дипломатів здійснювалися голосно і демонстративно, оскільки президент США намагався "відмитися" від звинувачень у співпраці з Москвою, то зараз все інакше.

Адміністрація Байдена не бажає йти на відкритий конфлікт, обмежуючись в публічній площині енергійними заявами про захист національних інтересів, адресованими американської аудиторії.

Зате в частині проблемних двосторонніх питань - на зразок висилки дипломатів - Байден дає Путіну шанс "включити задню". Адже досить, наприклад, Росії дозволити дипломатичним установам США наймати громадян третіх країн - припустимо, гастарбайтерів, яких в Москві та інших великих російських містах чимало - як і візові проблеми російських дипломатів розсіються, як дим.

Але Володимир Путін продовжує "грати в СРСР", копіюючи обмеження, які діяли щодо американських посольств і консульств в 80-х роках минулого вже століття. І російська сторона говорить лише про можливість "повернутися до ситуації 2016- го року".

Тобто скасувати всі дипломатичні обмеження, зробити вигляд, що між Росією і США нічого не сталося, і "пробачити" Кремль за втручання в американські вибори, за хакерські атаки на бізнес, вбивць в Солсбері, за агресію на Донбасі, в кінці кінців.

На подібний крок адміністрація Байдена, звичайно, не піде. З іншого боку, і шанс для Росії почати повернення з темних хащ "гібридної дипломатії" до адекватного діалогу теж, судячи з усього, залишиться невикористаним.

Тарас Паньо